Два неудачных финта Зидана, победа «Зенита» без Дзюбы и матч-триллер в Ростове-на-Дону: чем запомнился 26-й тур РПЛ

«Зенит» в отсутствие Артёма Дзюбы победил на выезде «Краснодар» и стал почти недосягаем для преследователей. ЦСКА и «Сочи» добились непростых побед над «Динамо» и «Ахматом» благодаря голам Чидеры Эджуке и Сергея Терехова и продолжили борьбу за бронзу. Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев и хавбек «Нижнего Новгорода» Илья Берковский подвели свои команды, исполняя финт Зинедина Зидана, а защитники «Спартака» Максимилиано Кофрие и Самуэль Жиго в Ростове-на-Дону организовали в свои ворота два пенальти. Чем запомнился 26-й тур РПЛ — в материале RT.

«Позолоченная» победа в Краснодаре

Главным событием тура стало де-факто завершение чемпионской гонки. Весной «Динамо» пыталось составить конкуренцию «Зениту» и старалось не отпускать соперника в отрыв больше чем на три очка. Однако поражение бело-голубых от ЦСКА в столичном дерби дало великолепный шанс петербуржцам, которым они не могли не воспользоваться.

Ещё в первом круге «Краснодар» мог бы дать бой подопечным Сергея Семака, но в настоящий момент силы команд слишком разнятся. При этом южане всё равно сделали всё от себя зависящее и на протяжении большей части первого тайма действовали с превосходящим в классе оппонентом на равных.

Но они свои моменты не реализовали и незадолго до перерыва были за это наказаны. Сначала Иван Сергеев открыл счёт и забил третий мяч в составе «Зенита». А спустя шесть минут преимущество сине-бело-голубых удвоил Малком. Бразилец набрал 14-е очко по системе «гол + пас» (7 + 7) и теперь делит четвёртое место по этому показателю в нынешнем розыгрыше РПЛ с Рифатом Жемалетдиновым («Локомотив») и Себастьяном Шиманьски («Динамо»).

На 73-й минуте Ираклий Манелов сократил отставание, но вышедший на замену Магомед Оздоев незадолго до финального свистка поставил точку — 3:1. Попутно петербуржцы обыграли «Краснодар» четвёртый раз в последних пяти встречах.

Невероятный камбэк в Сочи

Зато до предела обострилась борьба за бронзовые медали, ведь, помимо ЦСКА, домашние победы одержали «Сочи» и «Локомотив». Команда Владимира Федотова сумела проявить характер в противостоянии с «Ахматом» и, по сути, провела два разных тайма. В первом она действовала не лучшим образом и позволила открыть счёт Лечи Садулаеву.

Зато во втором тайме на поле царили исключительно хозяева. Буквально за пять минут им удалось отличиться дважды и перевернуть ход неудачно складывающейся встречи. Сначала Матео Кассьерра забил десятый мяч в текущем розыгрыше РПЛ и вышел на чистое четвёртое место в гонке бомбардиров. А затем Артур Юсупов с передачи Сергея Терехова вывел свою команду вперёд.

Однако грозненцам быстро удалось отыграться. Причём невольно помог им защитник «Сочи» Ванья Дркушич, который на подаче корнера головой пробил в штангу собственных ворот. Незадолго до этого вышедший на замену Сенин Себай оказался первым на отскоке и реализовал момент — 2:2. Но в концовке фортуна всё же улыбнулась хозяевам. После подачи с фланга и удачного рикошета Терехов с лёту отправил мяч низом в дальний угол.

Так коллектив из Чеченской Республики потерпел третье поражение подряд. К тому же подопечные Андрея Талалаева не знают побед в национальном первенстве на протяжении семи туров, а сам специалист после финального свистка обвинил некоторых игроков в отсутствии мотивации.

Удивительное удаление в Москве

В свою очередь, «Локомотив» вновь оказался сильнее «Нижнего Новгорода». Дерзкий дебютант элитного дивизиона потрепал нервы многим фаворитам, но у железнодорожников не сумел отобрать ни очка, потерпев два поражения с одинаковым счётом 1:2. Главным героем в составе москвичей стал Рифат Жемалетдинов. Несмотря на чехарду на тренерском мостике, полузащитник проводит отличный сезон и практически в каждом матче забивает либо ассистирует партнёрам.

На этот раз он оформил второй дубль в текущем розыгрыше РПЛ. В конце первого тайма футболист отметился сильным ударом из-за пределов штрафной, а сразу после перерыва замкнул прострел Гирано Керка с правого фланга — 2:0.

На 70-й минуте гости в довершение всех бед остались в меньшинстве. Причём Илья Берковский умудрился получить прямую красную карточку, выполняя финт Зидана в центре поля. Полузащитник случайно наступил на колено Артёму Карпукасу, и Евгений Турбин после совещания с коллегами на VAR удалил нарушителя. И это было оправданно, ведь пострадавший получил повреждение и не смог продолжить игру.

Казалось, в меньшинстве нижегородцы начнут сыпаться, но они, напротив, сумели сократить отставание до минимума. И если бы не Маринато Гилерме, «Локомотив» вполне мог потерять очки. Другим неприятным моментом для столичной команды стало завершение результативной серии Вильсона Изидора в чемпионате страны. Он не уходил с поля без гола в шести турах подряд, но «Нижний Новгород» огорчить не смог.

Судейский скандал в Химках

Без неудачного финта Зидана не обошёлся и матч «Химки» — «Крылья Советов». Однако если в Москве его попытался исполнить полевой игрок, то в Подмосковье — вратарь. До того неоднократно выручавший партнёров Иван Ломаев при счёте 1:2 на 88-й минуте практически в центре поля попытался таким образом обойти Илью Садыгова. Сделать это не удалось, и нападающий моментально отправил мяч в пустые ворота. А буквально в следующей атаке Александр Солдатенков отметился автоголом и убил последние надежды самарцев на спасение.

При этом встреча для гостей начиналась удачно. В середине первого тайма Максим Глушенков огорчил Илью Лантратова после розыгрыша стандарта. Но серьёзно помешали самарцам неоднозначные решения судьи Алексея Матюнина. Ещё до перерыва он показал два горчичника Денису Якубе, причём второй — за фол в штрафной. Денис Глушаков воспользовался представившимся шансом и реализовал пенальти.

По истечении часа игры арбитр удалил Гленна Бейла за жёсткий подкат в ногу Резиуану Мирзову. К этому моменту пострадавший полузащитник успел вывести «Химки» вперёд на подаче корнера. Наконец, чуть позже рефери не назначил 11-метровый в ворота хозяев за удар Глушакова по голени Юрию Горшкову. В «Крыльях» пообещали обратиться с жалобой на работу Матюнина в ЭСК РФС, а губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что команда Игоря Осинькина вынуждена была играть вдевятером против 12 человек. И даже глава РПЛ Ашот Хачатурянц признал, что бригада Матюнина отработала не лучшим образом и совершила много ошибок.

Так или иначе, но «Химки» одержали четвёртую победу в пяти последних турах РПЛ и теперь делят 12-е место с «Нижним Новгородом». Замена Игоря Черевченко Сергеем Юраном непосредственно перед возобновлением сезона казалась многим спорной, но под руководством нового специалиста красно-чёрные в восьми матчах потерпели всего два поражения при таком же количестве ничьих и четырёх победах.

Яркий футбол в Ростове-на-Дону

Громким судейским скандалом было омрачено и противостояние «Ростов» — «Спартак», однако соперники также порадовали болельщиков красивой обоюдоострой игрой и большим количеством голов. Тем самым они подтвердили тенденцию: в Ростове-на-Дону эти команды всегда забивают много. В последних восьми матчах они лишь раз отличились здесь меньше трёх раз.

Москвичи ожидаемо действовали первым номером и владели инициативой, а хозяева проводили идеальные контратаки и врывались в свободные зоны на чужой половине. В результате Роман Тугарев открыл счёт уже на 14-й минуте. Полузащитник, получив передачу на правом углу штрафной, легко сместился в центр и пробил низом в ближний угол.

Великолепные мячи удалось забить и красно-белым. Александр Соболев, воспользовавшись подачей партнёра с фланга, первым касанием пробросил мяч себе на ход мимо защитника, а вторым отправил его в сетку. А вышедший на замену Руслан Литвинов на 91-й минуте потрясающе выстрелил из-за пределов штрафной в дальний угол с рикошетом от штанги.

Но жёлто-синие снова проявили характер и во втором туре подряд вырвали победу в концовке, пусть и с пенальти, который с трудом реализовал Али Соу. А Валерия Карпина наряду с Юраном можно назвать лучшим тренером второй части сезона, ведь «Ростов» после его возвращения преобразился. Южане выдали четырёхматчевую победную серию и отобрали очки сразу у трёх столичных грандов — «Спартака», «Динамо» и «Локомотива», причём железнодорожников разгромили — 4:1. В свою очередь, красно-белые всерьёз рискуют угодить в стыки, ведь теперь их отделяют от 13-й строчки всего три очка.