Дубль Жемалетдинова принёс «Локомотиву» победу над «Нижним Новгородом» в матче РПЛ

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Московский «Локомотив» обыграл «Нижний Новгород» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дубль Жемалетдинова принёс «Локомотиву» победу над «Нижним Новгородом» в матче РПЛ
  • РИА Новости

Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 2:1.

В составе железнодорожников дубль оформил Рифат Жемалетдинов, который отличился на 37-й и 53-й минутах. У гостей единственный мяч на 78-й забил Кирилл Кравцов.

При этом «Нижний» с 70-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления Ильи Берковского.

Таким образом, «Локомотив» набрал 41 очко и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Нижний Новгород» (28) располагается на 11-й строчке. 

Ранее сообщалось, что «Урал» обыграл «Уфу» в матче РПЛ.

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