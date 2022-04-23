Дубль Жемалетдинова принёс «Локомотиву» победу над «Нижним Новгородом» в матче РПЛ
- РИА Новости
Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 2:1.
В составе железнодорожников дубль оформил Рифат Жемалетдинов, который отличился на 37-й и 53-й минутах. У гостей единственный мяч на 78-й забил Кирилл Кравцов.
При этом «Нижний» с 70-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления Ильи Берковского.
Таким образом, «Локомотив» набрал 41 очко и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Нижний Новгород» (28) располагается на 11-й строчке.
Ранее сообщалось, что «Урал» обыграл «Уфу» в матче РПЛ.