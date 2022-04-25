Каррера — о возможных стыках «Спартака»: буду шокирован

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как могут отреагировать болельщики, если московский клуб по итогам сезона будет бороться за выживание в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Каррера — о возможных стыках «Спартака»: буду шокирован
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Как отреагирую, если «Спартак» попадёт в стыки? Буду шокирован, однозначно. «Спартак» — самый популярный клуб России, за него болеют в каждом городе страны», — цитирует Карреру Sport24.

Итальянский специалист также отметил, что стыки будут считаться трагедией для болельщиков «Спартака».

«Не думаю, что до этого дойдёт. Красно-белые останутся в РПЛ, не сомневаюсь в этом», — заключил Каррера.

Напомним, что «Спартак» уступил на выезде «Ростову» со счётом 2:3 и занимает десятое место с 31 очком в активе.

Ранее бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что оторвал бы Максимилиано Кофрие голову за его игру в матче с «Ростовом».

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