Ловчев заявил, что оторвал бы Кофрие голову за его игру в матче с «Ростовом»

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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал игру защитника команды Максимилиано Кофрие в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

«Я бы оторвал голову Кофрие. Вот он опекает игрока, так и играй до конца с ним. Чернов и Кофрие — два человека, которые просто не отвечают ни за что в штрафной», — сказал Ловчев в эфире «Матч Премьер».

Во время игры Кофрие нарушил правила в своей штрафной на нападающем хозяев Дмитрии Полозе, после чего в ворота «Спартака» был назначен пенальти.

«Спартак» уступил на выезде «Ростову» со счётом 2:3 и занимает десятое место с 31 очком в активе. Жёлто-синие набрали 34 очка и поднялись на восьмую строчку. 

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