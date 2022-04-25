Ловчев заявил, что оторвал бы Кофрие голову за его игру в матче с «Ростовом»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал игру защитника команды Максимилиано Кофрие в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

«Я бы оторвал голову Кофрие. Вот он опекает игрока, так и играй до конца с ним. Чернов и Кофрие — два человека, которые просто не отвечают ни за что в штрафной», — сказал Ловчев в эфире «Матч Премьер».

Во время игры Кофрие нарушил правила в своей штрафной на нападающем хозяев Дмитрии Полозе, после чего в ворота «Спартака» был назначен пенальти.

«Спартак» уступил на выезде «Ростову» со счётом 2:3 и занимает десятое место с 31 очком в активе. Жёлто-синие набрали 34 очка и поднялись на восьмую строчку.