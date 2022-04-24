«Химки» обыграли «Крылья Советов» в матче РПЛ

Подмосковные «Химки» переиграли самарские «Крылья Советов» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Арена Химки», завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Сергея Юрана.

В составе «Химок» мячи забили Денис Глушаков (45-я минута), Резиуан Мирзов (50-я), Илья Садыгов (88-я). У «Крыльев Советов» отличился Максим Глушенков (29-я), Александр Солдатенков (89-я, автогол).

Главный судья Алексей Матюнин из Москвы удалил футболистов самарской команды Дениса Якубу (44-я) и Гленна Бейла (61-я).

«Химки» (28 очков) занимают 13-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов» (38) идут на седьмой позиции.

Ранее сообщалось, что «Урал» обыграл «Уфу» в матче РПЛ.