Смещённые акценты: почему очередной судейский скандал в матче «Спартака» затмил борьбу за медали ЦСКА с «Динамо»

В центральном матче 26-го тура РПЛ «Динамо» уступило ЦСКА и значительно понизило свои шансы на завоевание золотых медалей. Однако столичное дерби отошло на второй план на фоне громкого судейского скандала, разгоревшегося во встрече «Ростов» — «Спартак». Бригада Виталия Мешкова не засчитала два гола красно-белых и назначила такое же количество пенальти в их ворота. Почему спорные решения арбитров в чемпионате России всё чаще затмевают сам футбол — в материале RT.

Разочаровывающее дерби

Противостояние ЦСКА и «Динамо» в 26-м туре РПЛ болельщики ждали с огромным интересом. Эта встреча должна была стать определяющей в чемпионской гонке. Бело-голубые отставали от «Зенита» всего на три очка и не имели права на осечку.

Однако столичное дерби во многом не оправдало ожиданий, особенно на контрасте с ярким сражением армейцев со «Спартаком» в четвертьфинале Кубка России. Обе команды думали в первую очередь не о том, как взломать оборону соперника, а как разрушить чужую игру. Более успешно справился с этой задачей штаб Алексея Березуцкого.

Молодой тренер лишь во второй раз после возобновления сезона отказался от схемы с тремя центральными защитниками и практически полностью отзеркалил расстановку Сандро Шварца, с одним отличием: бросил в бой пару опорников (Иван Обляков — Жан-Филипп Гбамен). Гости же разместили в центре поля треугольник с расположившимся ниже Николой Моро и двумя инсайдами — Себастьяном Шиманьским и Даниилом Фоминым.

Это помогло красно-синим лишить соперника преимущества в ключевой зоне. А вернувшийся на родную позицию Обляков выдал один из лучших матчей в сезоне и по количеству отборов стал первым в команде наряду с Георгием Щенниковым (по четыре). Защитник также сыграл важную роль, вместе с Хорхе Карраскалем оказывая давление на правый фланг обороны гостей, куда постоянно не успевал возвращаться Денис Макаров. И такая тактика сработала, ведь единственный гол пришёл именно из этой зоны.

Но одно дело грамотно обозначить проблемные точки в построениях соперника, а другое — продемонстрировать свои сильные стороны. Это не удалось никому. Показательно, что ключевую роль сыграли рабочие лошадки вроде Облякова, Щенникова и Антона Заболотного, а лидеры остались в тени. Юсуфа Языджи заменили на 58-й минуте. Прежде так рано он поле не покидал. Фёдор Смолов нечасто встречался с мячом и нанёс лишь один неточный удар. Арсен Захарян и Шиманьски также были незаметны.

Первый тайм и вовсе получился откровенно обескураживающим. Мяч хоть и не задерживался в центре поля, редко доходил до штрафных. «Динамо» отметилось парой неопасных выстрелов с дальней дистанции, а ЦСКА — ударом Карраскаля в ближний угол, с которым Антон Шунин справился без проблем. После перерыва команды заиграли смелее, а бело-голубые даже начали включать фирменный прессинг, который до того будто опасались задействовать.

Но на 67-й минуте подопечные Сандро Шварца позволили отличиться Чидере Эджуке и впоследствии скорее могли пропустить ещё, чем отыграться. Таким образом, чемпионская гонка может де-факто завершиться уже сегодня, 25 апреля, если «Зенит» на выезде не уступит «Краснодару».

Зато борьба за бронзу обещает получиться куда более интригующей, ведь за четыре тура до окончания чемпионата ЦСКА опережает «Сочи» всего на одно очко. Приблизиться к ним могут также «Локомотив» и «Краснодар». В первую очередь это касается южан, которые имеют матч в запасе как раз с железнодорожниками и пять встреч из оставшихся шести проведут дома.

Очередной скандал с участием «Спартака»

Однако центральный матч, в котором во многом решалась судьба золотых медалей, оказался на втором плане. Куда больше обсуждений вызвал судейский скандал, разгоревшийся в игре команд, делящих десятое место в турнирной таблице чемпионата — «Ростова» и «Спартака». Красно-белые в очередной раз остались недовольны работой арбитра.

На этот раз Виталий Мешков принял несколько неоднозначных решений. Во-первых, сразу после перерыва при счёте 1:1 он не засчитал гол Михаила Игнатова, поскольку тот в ходе результативной атаки подыграл себе рукой.

Вопросы оставил и первый назначенный в ворота москвичей пенальти, когда Дмитрий Полоз упал на газон, споткнувшись о ногу Максимилиано Кофрие, а рефери, посмотрев повтор, указал на точку. А на 93-й минуте он вновь позволил южанам исполнить одиннадцатиметровый за фол Самуэля Жиго на Александре Сильянове, причём нарушение, как показалось, произошло на линии штрафной.

Всё это вызвало ожесточённые споры и публичную пикировку в СМИ, которая привлекла к матчу ещё больше внимания. Удивительно, что сразу после финального свистка своих подопечных раскритиковал глава ЭСК РФС Ашот Хачатурянц, который назвал их работу в Ростове-на-Дону безобразием.

Тут же жёстко высказалась Зарема Салихова, гражданская жена владельца клуба Леонида Федуна. Она выразила уверенность, что в РПЛ и РФС «решили поиздеваться» над красно-белыми, и потребовала вернуть очки. Разумеется, не удержался от шпильки в адрес бывшей команды Валерий Карпин, одержавший над ней пятую победу в карьере.

«Ребята молодцы, что выиграли и играли в футбол, выходили из обороны за счёт коротких передач в отличие от «Спартака», который грузил мяч на Александра Соболева, они подбирали его и даже не пытались… Этим «Спартак» удивил. За такие деньги с такими футболистами играть вот так», — заявил тренер в эфире «Матч ТВ».

Ему моментально ответила Салихова, которая напомнила, что в «Спартаке» специалист имел неограниченный бюджет, но так и не сумел завоевать ни одного трофея.

Не обошлись без взаимных подколок и SMM-службы клубов. Красно-белые в своих социальных сетях назвали Мешкова лучшим футболистом встречи. В свою очередь жёлто-синие опубликовали коллаж с фото Карпина и подписью «Шах и мат, господин Ваноли».

Так или иначе, весной москвичи имели немало поводов для недовольства арбитрами. Например, в дерби с «Локомотивом» Сергей Карасёв не удалил Алексиса Бека-Бека и не засчитал гол Квинси Промеса из-за офсайда, хотя система VAR не работала. В игре с «Нижним Новгородом» Сергей Иванов не показал даже жёлтой карточки Кириллу Гоцуку за опасный фол на Айртоне. А туром ранее в матче с «Краснодаром» Евгений Кукуляк назначил спорный пенальти в ворота подопечных Ваноли, который позже был признан ошибочным.

Остаётся лишь посетовать, что обсуждение работы судей в российском футболе фактически затмило саму игру, а редкий тур обходится без грубых помарок и громких скандалов.