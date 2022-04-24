Шварц остался доволен игрой «Динамо» в матче с ЦСКА
«Хотелось бы поздравить своего коллегу, главного тренера ЦСКА, с победой. Если говорить о качестве нашей игры, то я ей удовлетворён», — цитирует Шварца «Спорт-Экспресс».
По его мнению, бело-голубые в первом тайме играли достаточно дисциплинированно и не позволяли сопернику создавать моменты у своих ворот, а во второй половине игры его команда контролировала ход матча.
«У нас были хорошие моменты, которые мы создавали у ворот соперника. Если говорить в целом, то качеством игры я доволен. Иногда нам не хватало совсем чуть-чуть. Стоит отметить, когда Тюкавин попал в штангу. Но мы довольны игрой», — добавил специалист.
«Динамо» с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на три балла. При этом у петербургского коллектива есть игра в запасе.
Ранее сообщалось, что гол Чидера Эджуке принёс ЦСКА победу в матче РПЛ с «Динамо».