Шварц остался доволен игрой «Динамо» в матче с ЦСКА

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал поражение от столичного ЦСКА в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Хотелось бы поздравить своего коллегу, главного тренера ЦСКА, с победой. Если говорить о качестве нашей игры, то я ей удовлетворён», — цитирует Шварца «Спорт-Экспресс».

По его мнению, бело-голубые в первом тайме играли достаточно дисциплинированно и не позволяли сопернику создавать моменты у своих ворот, а во второй половине игры его команда контролировала ход матча.

«У нас были хорошие моменты, которые мы создавали у ворот соперника. Если говорить в целом, то качеством игры я доволен. Иногда нам не хватало совсем чуть-чуть. Стоит отметить, когда Тюкавин попал в штангу. Но мы довольны игрой», — добавил специалист.

«Динамо» с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на три балла. При этом у петербургского коллектива есть игра в запасе.

Ранее сообщалось, что гол Чидера Эджуке принёс ЦСКА победу в матче РПЛ с «Динамо».