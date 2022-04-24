Джикия не стал комментировать близость «Спартака» к зоне стыковых матчей

Короткая ссылка
Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение от «Ростова» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
Джикия не стал комментировать близость «Спартака» к зоне стыковых матчей
  • globallookpress.com

«Следующий вопрос», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».

«Спартак» (31 очко) располагается на десятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). От зоны вылета столичную команду отделяют девять очков, от зоны стыковых матчей — три. «Спартаку» осталось провести четыре игры в сезоне-2021/22.

Игра, которая прошла в Ростове-на-Дону, завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Валерия Карпина.

В составе «Спартака» мячи забили Александр Соболев (17-я минута), Руслан Литвинов (91-я). У «Ростова» отличились Роман Тугарев (14-я минута), Дмитрий Полоз (75-я, пенальти), Али Соу (96-я, пенальти).

«Ростов» (34 очка) занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Спартак» (31 очко) находится на десятой позиции.

Ранее «Спартак» назвал арбитра Мешкова игроком матча с «Ростовом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить