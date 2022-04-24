Джикия не стал комментировать близость «Спартака» к зоне стыковых матчей

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение от «Ростова» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.

«Следующий вопрос», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».

«Спартак» (31 очко) располагается на десятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). От зоны вылета столичную команду отделяют девять очков, от зоны стыковых матчей — три. «Спартаку» осталось провести четыре игры в сезоне-2021/22.

Игра, которая прошла в Ростове-на-Дону, завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Валерия Карпина.

В составе «Спартака» мячи забили Александр Соболев (17-я минута), Руслан Литвинов (91-я). У «Ростова» отличились Роман Тугарев (14-я минута), Дмитрий Полоз (75-я, пенальти), Али Соу (96-я, пенальти).

«Ростов» (34 очка) занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Спартак» (31 очко) находится на десятой позиции.

Ранее «Спартак» назвал арбитра Мешкова игроком матча с «Ростовом».