Джикия не стал комментировать близость «Спартака» к зоне стыковых матчей
- globallookpress.com
«Следующий вопрос», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».
«Спартак» (31 очко) располагается на десятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). От зоны вылета столичную команду отделяют девять очков, от зоны стыковых матчей — три. «Спартаку» осталось провести четыре игры в сезоне-2021/22.
Игра, которая прошла в Ростове-на-Дону, завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Валерия Карпина.
В составе «Спартака» мячи забили Александр Соболев (17-я минута), Руслан Литвинов (91-я). У «Ростова» отличились Роман Тугарев (14-я минута), Дмитрий Полоз (75-я, пенальти), Али Соу (96-я, пенальти).
«Ростов» (34 очка) занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Спартак» (31 очко) находится на десятой позиции.
Ранее «Спартак» назвал арбитра Мешкова игроком матча с «Ростовом».