«Спартак» назвал арбитра Мешкова игроком матча с «Ростовом»

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Московский «Спартак» потерпел поражение от «Ростова» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
«Спартак» назвал арбитра Мешкова игроком матча с «Ростовом»
  • РИА Новости

«Игрок матча — Виталий Мешков», — написал представитель пресс-службы красно-белых в Telegram-канале.

Гол Али Соу (96-я минута) с пенальти в компенсированное время принёс команде Валерия Карпина победу. Также 11-метровый реализовал форвард «Ростова» Дмитрий Полоз (75-я минута).

Игра, которая прошла в Ростове-на-Дону, завершилась со счётом 3:2.

«Ростов» (34 очка) занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Спартак» (31 очко) находится на десятой позиции.

Ранее сообщалось, что гол Александра Ломовицкого принёс победу «Рубину» в матче РПЛ с «Арсеналом».

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