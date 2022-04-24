Салихова резко ответила на слова Карпина о поражении «Спартака» от «Ростова»

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Гражданская жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на высказывание главного тренера «Ростова» Валерия Карпина после матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Это говорит Валера, который рулил «Спартаком» на всех позициях при неограниченном бюджете и ничего не смог выиграть? Я хорошо помню, от кого именно пошло то знаменитое «тренеришка». И кто у него там дети в команде — Песьяков, Полоз, Комличенко, Осипенко, Байрамян?» — цитирует Салихову «Чемпионат».

После матча Карпин заявил, что его удивила игра «Спартака», так как соперник просто действовал посредством дальних забросов и навесов, обладая дорогим составом. Он при этом подчеркнул, что спартаковцы не смогли обыграть его команду, у которой много молодых игроков в составе.

«Спартак» уступил на выезде «Ростову» со счётом 2:3 и занимает десятое место с 31 очком в активе. Жёлто-синие набрали 34 очка и поднялись на восьмую строчку. 

Ранее тренер «Спартака» Андрей Ещенко высказался о поражении от «Ростова».

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