Карпин объяснил, за счёт чего «Ростов» каждый раз обыгрывает «Спартак»
- РИА Новости
«Тем, что ребята настраиваются на «Спартак» как на последний бой», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».
Под руководством Карпина «Ростов» переиграл «Спартак» в пяти матчах из восьми.
Игра, которая прошла в Ростове-на-Дону, завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Карпина.
В составе «Спартака» мячи забили Александр Соболев (17-я минута), Руслан Литвинов (91-я). У «Ростова» отличились Роман Тугарев (14-я минута), Дмитрий Полоз (75-я, пенальти), Али Соу (96-я, пенальти).
«Ростов» (34 очка) занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Спартак» (31 очко) находится на десятой позиции.
Ранее «Спартак» назвал арбитра Мешкова игроком матча с «Ростовом».