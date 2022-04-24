Карпин объяснил, за счёт чего «Ростов» каждый раз обыгрывает «Спартак»

Валерий Карпин рассказал, за счёт чего «Ростов» обыграл московский «Спартак» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.

«Тем, что ребята настраиваются на «Спартак» как на последний бой», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Под руководством Карпина «Ростов» переиграл «Спартак» в пяти матчах из восьми.

Игра, которая прошла в Ростове-на-Дону, завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Карпина.

В составе «Спартака» мячи забили Александр Соболев (17-я минута), Руслан Литвинов (91-я). У «Ростова» отличились Роман Тугарев (14-я минута), Дмитрий Полоз (75-я, пенальти), Али Соу (96-я, пенальти).

«Ростов» (34 очка) занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Спартак» (31 очко) находится на десятой позиции.

Ранее «Спартак» назвал арбитра Мешкова игроком матча с «Ростовом».