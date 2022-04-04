Трактовка эпизодов, спорные пенальти и сложности с VAR: почему судейство в РПЛ продолжает вызывать вопросы

23-й тур РПЛ оказался омрачён сразу несколькими судейскими скандалами. В матче «Краснодар» — «Динамо» Алексей Сухой назначил крайне спорный пенальти в ворота южан. В игре ЦСКА — «Урал» Игорь Панин, потратив на просмотр повтора несколько минут, напротив, не стал указывать на точку в штрафной москвичей, чем вызвал гнев екатеринбуржцев. А в московском дерби «Локомотив» — «Спартак» Сергей Карасёв не решился удалять Алексиса Бека-Бека за опасный фол на Кристофере Мартинсе Перейре, хотя его коллега Виталий Мешков в аналогичной ситуации показал красную карточку хавбеку «Арсенала» Горану Чаушичу. Почему судейство остаётся одной из главных проблем лиги — в материале RT.

Тема судейства остаётся одной из самых больных в РПЛ, не проходит и тура без очередного скандала. Две недели назад болельщики обсуждали решение Сергея Иванова никак не наказывать защитника «Нижнего Новгорода» Кирилла Гоцука за фол на футболисте «Спартака» Айртоне, повлёкший за собой травму, едва не обернувшуюся переломом.

А после паузы на матчи сборных спорные моменты были зафиксированы сразу в нескольких встречах. Причём все они оказались сопряжены с работой VAR. Казалось, с появлением системы арбитры начнут допускать гораздо меньше ошибок, но на деле она лишь усложнила им жизнь. Главная проблема заключается в трактовке правил. Рефери по-разному смотрят на одни и те же нарушения. Зачастую это касается как раз опасной игры в голень сопернику.

В 23-м туре произошло сразу два таких эпизода. В игре «Арсенал» — «Ахмат» Виталий Мешков после просмотра повтора показал прямую красную карточку полузащитнику туляков Горану Чаушичу. Серб при попытке выбить мяч у Артёма Тимофеева шипами врезался ему в голеностоп. При этом пострадавший получил повреждение и в перерыве был заменён.

В московском дерби «Локомотив» — «Спартак» произошло практически идентичное столкновение. Хавбек железнодорожников Алексис Бека-Бека наступил на ногу Кристоферу Мартинсу Перейре с риском нанести травму, но Сергей Карасёв обошёлся горчичником. С чем связаны такие разночтения при оценке одинаковых фолов, сказать сложно. Можно предположить, что нога француза шла вниз и это послужило смягчающим обстоятельством. К тому же оппонент, в отличие от Тимофеева, не пострадал.

Серьёзные вопросы возникли даже у экспертов. Например, бывшие судьи Игорь Федотов и Сергей Хусаинов считают, что Бека-Бека следовало удалять. При этом последний в качестве примера разночтений правил привёл упомянутый эпизод с Гоцуком и Айртоном, который даже не был квалифицирован как фол.

«В таких моментах должна быть последовательность. В игре «Арсенала» и «Ахмата» в похожей ситуации Мешкова пригласили посмотреть повтор, и он… показал красную карточку. Здесь тоже имелись все предпосылки, чтобы позвать Карасёва к монитору. Я за последовательность. Нужно, чтобы в таких похожих ситуациях выносились одинаковые решения», — приводит слова другого экс-арбитра, Алексея Николаева, «Спорт-Экспресс».

В воскресенье на первый план вышли пенальти. И наиболее серьёзные споры вызвало назначение одиннадцатиметрового в ворота «Краснодара» во встрече с «Динамо». На третьей добавленной к первому тайму минуте Александр Черников рукой зацепил Фёдора Смолова, тот потерял равновесие. Скорее нарушение имело место за пределами штрафной. Алексей Сухой поначалу вынес именно такой вердикт, однако после совещания с коллегами на VAR показал на точку. Причём изучить повтор он отказался.

Даниил Фомин момент использовал и принёс москвичам важнейшую победу. Южане же по вине арбитра усложнили себе жизнь в борьбе за гипотетическое попадание в еврокубки. Мало у кого остались сомнения: Сухой совершил помарку. Однако, по мнению Федотова, винить следует в том числе ответственного за VAR Артёма Любимова.

«Здесь назначен стандарт по окончании действия, когда игроки вышли за штрафную площадь. Окончательная задержка футболиста «Динамо» произошла за её пределами. Почему тогда Черникову не показали вторую жёлтую за неспортивное поведение? Это ошибка Любимова. Судьи на VAR не зовут арбитров смотреть эпизод. Любимов — профнепригодный арбитр, точнее вообще не арбитр», — цитирует эксперта «Чемпионат».

Его коллега Станислав Сухина вступился за Сухого. По его мнению, у того были основания указать на точку, поскольку линия является частью штрафной. Также он считает, что помощники не имели права принудить его отправиться к монитору, так как ошибка не была 100%-ной.

Причём в концовке противостояния арбитр мог наказать уже бело-голубых, но расценил падение Алексея Ионова после касания ноги со стороны Себастьяна Шиманьского как симуляцию. Разумеется, южане после финального свистка не сдерживали эмоций. Но жёстче всех высказался бывший тренер и футболист «Динамо» Дмитрий Хохлов, который намекнул на «заинтересованность» судьи.

«Здесь и обсуждать нечего. Человек ставит пенальти в пользу «Динамо», которого нет, и в конце не назначает его для «Краснодара»… В последнее время мы и так говорим не о футболе, а о судьях. И это продолжается. В контексте чемпионской гонки всё возможно для «Динамо». Но вопрос в том, какими средствами», — посетовал специалист.

Одиннадцатиметровые — ещё один ящик Пандоры, открывшийся после введения в России системы VAR. Складывается впечатление, что повторы не помогают, а только дополнительно запутывают рефери. И вновь приходится констатировать, что в их решениях нет системы. На похожие эпизоды судьи смотрят по-разному.

Например, Игорь Панин с интервалом в несколько минут вынес два неоднозначных вердикта в матче ЦСКА — «Урал». В добавленное время он указал на точку в штрафной екатеринбуржцев, посчитав, что Рафал Аугустыняк сбил с ног Егора Ушакова.

Буквально в следующей атаке молодой футболист армейцев сзади ударил по ногам Лео Гогличидзе. Грузин потерял равновесие и лишился возможности выполнить прострел на партнёра. Арбитр поначалу фол не зафиксировал, но после подсказки со стороны Яна Бобровского отправился к монитору. Казалось, помощник исправил явную ошибку коллеги. Но, потратив несколько минут, Панин остался при своём.

«Это неназначенный одиннадцатиметровый в ворота ЦСКА. Ушаков, ещё не успев поставить ногу на газон, попал по пятке Гогличидзе, который пытался ударить по воротам. И когда арбитр пять минут смотрит на экран, а потом возобновляет игру и следом заканчивает матч, наверное, к нему должны возникнуть какие-то вопросы», — высказал удивление итоговым решением Федотов.

Согласился с ним и Николаев, по мнению которого, в обоих эпизодах имело место нарушение правил по неосторожности и Панину следовало назначить пенальти.

В результате аутсайдер потерял важнейшие очки, которые могут стоить команде места в Премьер-лиге. А президент клуба Григорий Иванов жёстко высказался о работе рефери.

«Ничего не могу сказать! Ну судья козёл потому что! У нас судят козлы. Я не знаю, что с этим делать. Вы же сами всё видите. Что вы хотите? Чтобы я поматерился? У меня и так настроения нет. Как это решать? Я не знаю, как решать. Я, что ли, этими козлами руковожу? Есть руководители, пускай они решают. Он же пошёл смотреть! Мне он сейчас говорит, там было лёгкое касание… Ну касание-то было», — раскритиковал Панина функционер.

В последние годы глава РПЛ и президент экспертно-судейской комиссии РФС Ашот Хачатурянц немало сделал, чтобы таких скандалов стало меньше. В федерацию пришли работать опытные иностранные специалисты, а некоторые запятнавшие свою репутацию арбитры были навсегда отстранены от работы.

Однако ошибок меньше не становится, и люди, по меткому выражению Леонида Федуна, судят как в последний раз. Не исключено, что многие действительно опасаются совершить помарку и попасть под шквал критики. Это в итоге приводит к боязни принимать решения. Впрочем, сам Хачатурянц видит совсем другую причину.

«Очень важно, чтобы они услышали: те интерпретации моментов, которые сейчас заново обсуждались и которые стали причиной некоторых проблем в предыдущих турах, станут окончательными и будут трактоваться одинаково», — приводит слова главы лиги «Матч ТВ».

Остаётся надеяться, что рефери определятся с верной трактовкой эпизодов и перестанут противоречить друг другу. А болельщики в концовке сезона будут обсуждать исключительно футбол, а не очередной судейский скандал.