Президент «Урала» раскритиковал работу судей в матче с ЦСКА

Президент «Урала» из Екатеринбурга Григорий Иванов резко высказался о работе арбитров в матче 23-го тура чемпионата России по футболу с московским ЦСКА.

«Да козёл этот судья потому что. У нас матчи судят козлы. Вы же сами всё видели. Что вы хотите, чтобы я начал материться и ругаться? И так настроения нет», — цитирует Sport24 Иванова.

По его мнению, главный судья матча Игорь Панин из Дмитрова должен был назначить пенальти в ворота ЦСКА в концовке матча.

«Он говорит, что там было лёгкое касание. Ну касание-то было. Отдал бы передачу, и, может, залетело бы», — заявил Иванов.

Матч ЦСКА — «Урал», который прошёл на поле стадиона «ВЭБ Арена», завершился со счётом 2:2.

ЦСКА (43 очка) занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Урал» (21) располагается на 13-й позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (48).

Ранее Игорь Шалимов заявил, что в конце игры с ЦСКА «Уралу» не дали пенальти.