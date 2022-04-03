Президент «Урала» раскритиковал работу судей в матче с ЦСКА

Короткая ссылка
Президент «Урала» из Екатеринбурга Григорий Иванов резко высказался о работе арбитров в матче 23-го тура чемпионата России по футболу с московским ЦСКА.
Президент «Урала» раскритиковал работу судей в матче с ЦСКА
  • Gettyimages.ru

«Да козёл этот судья потому что. У нас матчи судят козлы. Вы же сами всё видели. Что вы хотите, чтобы я начал материться и ругаться? И так настроения нет», — цитирует Sport24 Иванова.

По его мнению, главный судья матча Игорь Панин из Дмитрова должен был назначить пенальти в ворота ЦСКА в концовке матча.

«Он говорит, что там было лёгкое касание. Ну касание-то было. Отдал бы передачу, и, может, залетело бы», — заявил Иванов.

Матч ЦСКА — «Урал», который прошёл на поле стадиона «ВЭБ Арена», завершился со счётом 2:2. 

ЦСКА (43 очка) занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Урал» (21) располагается на 13-й позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (48).

Ранее Игорь Шалимов заявил, что в конце игры с ЦСКА «Уралу» не дали пенальти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить