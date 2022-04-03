Состояние поля, неоднозначное судейство и будущее Ваноли: что обсуждали после матча «Локомотив» — «Спартак» в РПЛ

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли опроверг слухи о желании команды отказаться от игры с «Локомотивом» из-за непригодных погодных условий. При этом итальянский специалист согласился, что состояние поля повлияло на выступление футболистов, а наставник хозяев Дмитрий Лоськов сравнил футбол в первом тайме с борьбой. В свою очередь, генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков заявил о намерении подать протест на работу главного арбитра Сергея Карасёва, а известный в прошлом судья Игорь Федотов раскритиковал рефери за его решение отменить гол Квинси Промеса и ограничиться жёлтой карточкой в эпизоде с фолом Алексиса Бека-Бека.

Футбол в снегу

Матч 23-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» с большой долей вероятности останется одним из самых запоминающихся и обсуждаемых в рамках весенней части сезона. Из-за сильнейшего снегопада встречу чуть было не перенесли, а уже в ходе игры произошло несколько эпизодов, вызвавших споры как в среде болельщиков, так и среди экспертов. Речь идёт о жёстком фоле Алексиса Бека-Бека, оценённого на жёлтую карточку, и отменённом голе Квинси Промеса.

Неудивительно, что после финального свистка самым популярным был вопрос о целесообразности проведения игры в таких суровых погодных условиях. Несмотря на усилия работников «РЖД Арены», полностью расчистить поле не удалось, а усилившийся снегопад быстро свёл их труды на нет. В итоге в первом тайме происходившее на стадионе не соответствовало уровню одного из главных дерби страны. Это ожидаемо вызвало недовольство со стороны представителей клубов. В частности, негативное отношение к решению проводить матч выразила Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Это варварство — играть в таких погодных условиях. Футбольные власти и те, кто принимает решения, абсолютно не заботятся о здоровье футболистов», — заявила Салихова «Спорт-Экспрессу».

Более того, перед началом встречи ходили слухи о нежелании красно-белых выходить на поле в такую погоду, однако главный тренер гостей это опроверг. По словам Паоло Ваноли, клуб лишь обратился к главному арбитру Сергею Карасёву и попросил высказать его мнение по этому вопросу.

«Неправда, что «Спартак» не хотел играть. Мы попросили арбитра оценить возможность играть. Мы не видели даже линий на поле, мяч с трудом катился… Карасёв принял верное решение, ситуация стала лучше. Правильно сделали, что сыграли», — сказал Ваноли на пресс-конференции.

При этом итальянский наставник согласился, что в первые 45 минут командам было крайне сложно демонстрировать своё мастерство на «РЖД Арене». Этим он объяснил как ряд тактических преобразований, так и итоговый результат.

«В первом тайме было тяжело играть в футбол из-за состояния поля, из-за такой погоды. Мы из-за этого кое-что поменяли, выпустили двух нападающих. Мы хотели играть вертикально. Во втором тайме ситуация стала лучше. Но надо было лучше контролировать мяч и использовать свободные зоны впереди. В таких матчах всё решают детали. Был момент с Соболевым, но мы его не реализовали. После соперник забил, так бывает. Сейчас мы должны проявить характер и, подняв голову, идти дальше. Мы не должны убегать от проблем, мы должны их решать», — подчеркнул Ваноли.

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Дмитрий Лоськов согласился, что в первом тайме футбол больше напоминал борьбу. При этом футболисты железнодорожников Мацей Рыбус и Маринато Гилерме не увидели причин для переноса встречи.

«А как не играть? Убрали снег, всё успели. Играли нормально, особенно во втором тайме. Вспомните, в сезоне-2017/18 мы играли со «Спартаком» в снег, поэтому матч нужно было проводить», — сказал голкипер железнодорожников «Чемпионату».

При этом в самом начале второго тайма из-за травмы поле покинул капитан гостей Георгий Джикия. А во втором замену попросил Наир Тикнизян. Хавбек «Локомотива» всем видом показал неспособность продолжить выступление.

Спорное судейство

Однако не только погода стала поводом для обсуждения по окончании встречи. Не менее важной темой оказалось судейство, вновь вызвавшее вопросы со стороны проигравших. Так, генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что клуб намерен обратиться по этому вопросу в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза.

«Можно ли было играть в футбол? Раз сыграли, значит, можно. Судейство? Будем подавать протест», — заявил функционер.

Что же могло вызвать недовольство действиями бригады Сергея Карасёва? Например, отменённый гол Квинси Промеса в концовке первого тайма. На 39-й минуте голландский хавбек ворвался в штрафную, оставил не у дел Даниила Худякова и отправил мяч в сетку. Линейные арбитры не определили положение «вне игры», однако после консультации с видеоассистентами взятие ворот всё же не было засчитано. И это при том, что в матче не было офсайдных линий.

«Службам стадиона из-за сложных погодных условий в заранее обозначенное время не удалось нанести разметку на поле, что сделало невозможным проведение процедуры калибровки офсайдных линий. В связи с этим не будет использования технологии определения офсайда в данном матче», — говорилось в официальном заявлении РФС.

Таким образом, не до конца ясно, имел ли Карасёв право полагаться на мнение видеоассистента в эпизоде с голом Промеса. Не поняли это и в самом «Спартаке».

«Думаю, нам… объяснят умные люди. РФС на своём сайте объявил, что не будет офсайдных линий. Карасёв сначала гол засчитал, но потом увидел и отменил. Я не знаю, я не эксперт в судействе. Будем смотреть», — заявил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Мнение бывших арбитров на этот счёт разделилось. Игорь Федотов сказал, что Карасёв не имел права отменять гол, и назвал это «нарушением протокола VAR». В свою очередь, Сергей Хусаинов встал на сторону главного судьи дерби.

«В момент передачи мяча было «вне игры». Сейчас всё на откуп арбитрам, учитывая, что мы играем без офсайдных линий. Повышенная концентрация внимания должна быть у судей. Что и было до появления VAR. Если человек способен, то и без видеоассистента разберётся. Арбитр сделал всё чётко, молодец», — заявил Хусаинов.

На этом спорные эпизоды в столичном дерби не закончились. Ещё один также произошёл в первом тайме — полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека жёстко въехал в голеностоп Мартинсу Перейре. В нынешнем сезоне за такое футболистов нередко наказывали красной карточкой, но француз получил лишь жёлтую.

«Может быть, у Карасёва были какие-то основания… Личная неприязнь или наоборот — симпатия к Бека-Бека. По правилам игры, минимально это красная, а максимально — дисквалификация на самое большое количество встреч, которое возможно по регламенту. Это преднамеренно агрессивное действие с целью нанести травму сопернику. По-моему, он выполнял какое-то обещание», — предположил Хусаинов.

Согласился с ним и Федотов. По его словам, Карасёву следовало удалить французского хавбека.

«Он шёл прямой ногой, пробил сопернику выше голеностопа, плюс без попытки сыграть в мяч. Не знаю, как Карасёв объяснил VAR, может, сказал, что не было додавливания. Но Бека-Бека шипами попал выше голеностопа, все основания для показа красной карточки были», — сказал Федотов.

Перспективы «Спартака»

Для обеих команд результат дерби имел важнейшее значение и во многом дал ответ, какие задачи им придётся решать в оставшейся части сезона. «Локомотив» сохранил место в пятёрке, а вместе с ним и шансы на завоевание медалей, в перспективе способных дать возможность выступить на европейской арене. А «Спартак» остался на десятой строчке — в опасной близости от зоны переходных матчей. На данный момент от идущего 13-м тульского «Арсенала» его отделяет всего шесть очков.

Всё это породило вопросы как о риске вылета, так и о будущем Ваноли в клубе. В первых шести встречах под его руководством красно-белые набирали в среднем по 1,17 очка и одержали всего две победы — над «Динамо» и «Кубанью».

«Шесть очков до зоны стыков? Мы — «Спартак», наша задача — биться до победного. Я должен мотивировать команду, помочь ей восстановиться. Не вижу причин, почему я не должен работать в клубе в следующем сезоне», — сказал Ваноли.

Также специалист заявил, что его волнует не только конечный результат, но и наличие у команды своего стиля игры. Итальянец не согласился, что «Спартак» плохо провёл дерби с «Локомотивом», однако отметил, что ему есть над чем работать.

«Не согласен, что мы играли плохо тактически. В первом тайме ситуация была для всех одинаковой. Во втором нужно было лучше играть с мячом. Нам не удалось забить, но не могу согласиться, что «Локомотив» имел больше моментов. Давление — часть моей работы. Оно всегда есть, особенно в таких клубах. Я обращаю внимание на то, чтобы у команды было своё лицо. Нам было непросто, непростой календарь. Но в этом матче перед пропущенным голом мы не так хорошо контролировали игру. Нам нужно улучшать это», — заключил Ваноли.