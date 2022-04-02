Федун не стал общаться с прессой после поражения «Спартака» от «Локомотива»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун отказался отвечать на вопросы журналистов после поражения от столичного «Локомотива» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Об этом сообщает «Чемпионат».

Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве. При этом начало матча было отложено на час из-за сильного снегопада.

«Локомотив» обыграл «Спартак» со счётом 1:0 благодаря голу Вильсона Изидора на 85-й минуте. Таким образом, железнодорожники набрали 37 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Красно-белые (27) находятся на десятой строчке.

Ранее главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли опроверг информацию о том, что его команда не хотела играть с «Локомотивом» из-за снегопада.