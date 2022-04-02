Ваноли опроверг информацию, что «Спартак» не хотел играть с «Локомотивом»

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Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал поражение от столичного «Локомотива» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ваноли опроверг информацию, что «Спартак» не хотел играть с «Локомотивом»
  • РИА Новости

«В первом тайме было тяжело играть в футбол из-за погоды. Мы из-за этого хотели играть вертикально. Во втором тайме стало лучше. Нам нужно лучше было открываться в свободные зоны», — цитирует Ваноли «Чемпионат».

Он отметил, что отличный момент был у нападающего его команды Александра Соболева, но его не удалось реализовать, а соперник потом забил. По мнению итальянца, унывать из-за этого не стоит и нужно двигаться только вперёд.

«Неправда, что «Спартак» не хотел играть. Мы попросили арбитра оценить возможность игры. Мы не видели даже линий на поле, мяч с трудом катился. Просили оценить эту ситуацию. Карасёв принял верное решение, ситуация стала лучше. Правильно сделали, что матч состоялся», — добавил специалист.

Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве. При этом начало матча было отложено на час из-за сильного снегопада.

«Локомотив» обыграл «Спартак» со счётом 1:0 благодаря голу Вильсона Изидора на 85-й минуте. Таким образом, железнодорожники набрали 37 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Красно-белые (27) находятся на десятой строчке.

Ранее сообщалось, что вратарь «Локомотива» Павел Худяков признан лучшим футболистом матча со «Спартаком».

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