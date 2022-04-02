Тренер «Локомотива» Лоськов: из-за снега футбол в матче со «Спартаком» напоминал борьбу

Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов высказался о победе в московском дерби над «Спартаком» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Поздравляю ребят с победой, благодарю за самоотдачу. Погодные условия были плохие. Во втором тайме игра стала напоминать футбол. Игра была до гола, мы забили и победили. В первом тайме из-за снега футбол больше напоминал борьбу», — цитирует Лоськова Sport24.

Он отметил, что любая победа приносит радость. По его мнению, перестройка в клубе идёт по плану.

Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве. При этом начало матча было отложено на час из-за сильного снегопада.

«Локомотив» обыграл «Спартак» со счётом 1:0 благодаря голу Вильсона Изидора на 85-й минуте. Таким образом, железнодорожники набрали 37 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Красно-белые (27) находятся на десятой строчке.

Ранее сообщалось, что владелец «Спартака» Леонид Федун не стал общаться с прессой после поражения от «Локомотива».