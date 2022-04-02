«Спартак» обратится в ЭСК РФС по поводу судейства матча с «Локомотивом»

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Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что клуб подаст протест по поводу судейства матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом» (0:1).

«Результат... Будем подавать протест в ЭСК РФС», — цитирует Мележикова «Спорт-Экспресс».

На 24-й минуте арбитр матча Сергей Карасёв показал жёлтую карточку полузащитнику «Локомотива» Алексису Бека-Бека за прямой удар ногой хавбека «Спартака» Кристофера Мартинса Перейры.

А на 42-й минуте был отменён гол нападающего красно-белых Квинси Промеса. Сначала арбитр Сергей Карасёв засчитал гол, но ассистенты VAR всё-таки ему подсказали, что нидерландец находился в положении вне игры. Однако перед матчем появилась информация, что во время встречи не будут работать линии определения офсайда VAR.

Ранее тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов заявил, что из-за снега футбол в матче со «Спартаком» напоминал в большей степени борьбу.

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