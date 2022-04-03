Ваноли не считает, что должен быть уволен с поста главного тренера «Спартака»

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Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли после поражения от «Локомотива» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) признался, что рассчитывает продолжить работу с командой.

«Давление — часть работы, оно всегда есть, особенно в таких клубах и на таком уровне. Стараюсь построить игру, работать над тактикой. У нас было три дерби в пяти матчах, очень непростой календарь… Нам нужно работать и прибавлять в контроле», — приводит слова Ваноли «Матч ТВ».

По его словам, задачей команды является борьба до последних секунд каждой игры, также специалист подчеркнул, что намерен максимально настроить подопечных на ближайшие домашние матчи.

«Не вижу причин, почему я не должен продолжать тренировать «Спартак» в следующем сезоне», — сказал итальянец.

«Локомотив» обыграл «Спартак» со счётом 1:0 благодаря голу Вильсона Изидора на 85-й минуте. Таким образом, железнодорожники набрали 37 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Красно-белые (27) находятся на десятой строчке.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обратится в ЭСК РФС по поводу судейства матча с «Локомотивом».

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