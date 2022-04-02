Шикарный удар Изидора, отменённый гол Промеса и спорное решение Карасёва: «Локомотив» обыграл «Спартак» в снежном дерби

«Локомотив» вырвал победу у «Спартака» в матче 23-го тура РПЛ. Из-за сильного снегопада встреча на «РЖД Арене» началась на час позже запланированного и проходила в тяжёлых погодных условиях. Единственный мяч на 85-й минуте забил Вильсон Изидор, нанёсший красивый обводящий удар с угла штрафной. При этом у красно-белых остались поводы для недовольства работой судейской бригады. В первом тайме Сергей Карасёв не решился удалить Алексиса Бека-Бека за грубый фол на Кристофере Мартинсе Перейре. А незадолго до перерыва помощники арбитра на VAR отменили гол Квинси Промеса из-за офсайда.

«Спартак» подошёл к московскому дерби с «Локомотивом» в далёком от идеального состоянии. После смены Руя Витории на Паоло Ваноли болельщики ждали улучшения результатов, но этого не произошло. Под руководством нового главного тренера команда одержала лишь одну победу в четырёх матчах РПЛ и увязла во второй половине турнирной таблицы.

Неудивительно, что в паузе на игры сборных появились слухи об отставке итальянца. Якобы он может покинуть свой пост в случае вылета из Кубка России. Хотя агент специалиста опроверг данную информацию, очередная осечка способна была подтолкнуть его к уходу.

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«Локомотив» также пережил смену рулевого, причём незапланированную, но на наборе очков это не сказалось. В национальном первенстве железнодорожники одержали две победы, дали бой ЦСКА и продолжили борьбу за гипотетическое попадание в еврокубки.

Гости же в довершение всех бед в преддверии дерби столкнулись с серьёзными кадровыми проблемами. В аренду до конца года ушёл во «Фламенго» Айртон. Также из-за различных проблем со здоровьем в заявку не попали Александр Селихов и Наиль Умяров. А Самуэль Жиго остался на скамейке.

В результате левый фланг вынужденно закрыл Виктор Мозес, а справа оказался Даниил Хлусевич. На последнем рубеже предсказуемо расположился Александр Максименко, а в опорной зоне — Роман Зобнин и Кристофер Мартинс Перейра. А тройку в центре обороны составили Максимилиано Кофрие, Руслан Литвинов и Георгий Джикия.

«Локомотив» также не обошёлся без потерь. Пропускали встречу Мацей Рыбус, Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов. Позицию поляка в защите занял Наир Тикнизян, а под нападающим вышел Константин Марадишвили.

Однако больше травм и дисквалификаций на действиях команд сказался сильный снегопад. Полностью очистить поле не представлялось возможным, и РПЛ пришлось даже отказаться от использования офсайдных линий VAR — не удалось нанести разметку.

К 19:30 мск осадки не закончились, и стартовый свисток Сергея Карасёва отложили на полчаса. Более того, существовала реальная угроза переноса противостояния. Снег оперативно пытались убрать с газона сотрудники арены, а позже к ним на помощь выехали тракторы. В итоге было решено всё-таки начать игру в 20:30.

Несмотря на крайне тяжёлые погодные условия, «Локомотив» не отказался от фирменного футбола и навязал сопернику игру первым номером. До перерыва владение мячом у команды достигало 60%. При этом она на припорошенном снегом газоне стремилась комбинировать низом. Хозяева искали пространство на флангах, в особенности справа. Сюда в помощь к Гирано Керку регулярно смещались Ян Кухта, а также Алексис Бека-Бека.

Однако «Спартак» с давлением справлялся. В нескольких эпизодах не славящегося аккуратной работой в разрушении Мозеса ценой повреждений страховал Джикия. На противоположном фланге Вильсон Изидор получал мяч гораздо реже.

Но главное — подопечные Дмитрия Лоськова обеспечили себе численное преимущество в опорной зоне. Сергей Бабкин, Марадишвили и Бека-Бека без проблем проходили Зобнина и Кристофера Мартинса Перейру. Правда, одно из единоборств в центре поля едва не завершилось удалением француза. В попытке отобрать снаряд у люксембуржца он шипами врезался ему в голеностоп. Однако Карасёв обошёлся жёлтой карточкой, а коллеги не предложили ему посмотреть повтор.

Красно-белые же отдали инициативу сопернику и сделали ставку на длинные забросы в направлении атакующей тройки. Так Ваноли пытался вскрыть высокую линию обороны хозяев. И в целом план работал. Марк Мампасси и Тин Едвай регулярно упускали Шамара Николсона себе за спину. Но их здорово страховал Даниил Худяков, безошибочно действовавший на выходах.

Однако в конце первого тайма оказался бессилен и он. Мартинс совершил отбор в центральном круге и выполнил передачу на Бакаева. Зелимхан, в свою очередь, бросил в прорыв Промеса. Квинси обыграл Худякова и отправил мяч в створ. Пытавшийся в подкате спасти партнёров Мампасси лишь добил его в сетку.

Судья поначалу гол засчитал, но в дело вмешались помощники на VAR, хотя перед матчем говорилось, что на офсайдах они работать не смогут. Тем не менее рефери визуально определили: нидерландец находился в офсайде. И судя по повтору, с ними остаётся только согласиться.

В перерыве газон почистили, а снег заметно ослаб, и команды получили возможность демонстрировать более осмысленный футбол. В первую очередь это коснулось гостей, которые перехватили инициативу и стали чаще владеть мячом.

«Локомотиву» же не хватало конкретики. Железнодорожники по-прежнему пытались взломать оборону оппонента через фланги, но это не удавалось. Насыщенная линия защиты при поддержке Мартинса и Зобнина выглядела единым монолитом и не позволяла хозяевам проникать в чужую штрафную. А Кухта с Изидором растворились на поле. В результате красно-зелёные нанесли всего один удар в створ, но он по иронии судьбы стал голевым. Не сказалась на надёжности и вынужденная замена Джикии на Жиго в начале второго тайма.

Куда больше вопросов вызвала другая рокировка. На 65-й минуте Ваноли убрал с поля Бакаева, от которого исходил весь креатив в атаке, и выпустил Александра Соболева. Таким образом он попытался упростить игру и перейти фактически на навал с двумя мощными нападающими. И свежий форвард первым же касанием едва не открыл счёт. После прострела Хлусевича он мог с близкого расстояния отправлять мяч в чужие ворота, но удар толком не получился, и Марадишвили вынес снаряд с линии.

Однако в дальнейшем уход Бакаева сказался на игре красно-белых негативно. В его лице они лишились связующего звена между обороной и атакой. Соболев и Николсон остались на голодном пайке. Поняв свою ошибку, Ваноли бросил в бой вместо ямайца Михаила Игнатова, футболиста схожей формации с Зелимханом.

Но это не помогло. Напротив, «Локомотив» в концовке начал пользоваться разрывами на чужой половине и в итоге вырвал победу. Первый тревожный звонок гости не услышали. Кухта после прострела Живоглядова с правого края чудом в касание не попал в дальнюю девятку. А уже спустя пару минут они пропустили.

Всё решило индивидуальное мастерство до того практически незаметного Изидора. Форвард получил мяч из глубины в районе левого угла штрафной, подработал его себе под удар и красиво пробил в дальний без шансов для Максименко. Так француз продлил свою результативную серию в РПЛ до четырёх встреч.

Для того чтобы отыграться, у «Спартака» оставалось достаточно времени, но команда даже не сумела организовать финишный навал. Пусть она не заслужила поражения в дерби, но вновь осталась без очков. «Локомотив» же одержал третью победу в национальном первенстве после возобновления сезона и поднялся на шестую строчку.