Источник: Педро Роша не вернётся летом в «Спартак»

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Нападающий московского «Спартака» Педро Роша, выступающий на правах аренды за бразильский «Атлетико Паранаэнсе», не вернётся в столичный клуб.
Источник: Педро Роша не вернётся летом в «Спартак»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

По информации Metaratings, футболист не заинтересован в возвращении в Москву. Отмечается, что он хочет остаться на родине.

27-летний форвард присоединился к «Спартаку» в 2017 году. Он провёл за клуб 19 матчей, в которых забил один гол. Большую часть этого времени Роша находился в аренде в бразильских клубах.

Ранее защитник «Спартака» Даниил Хлусевич поделился своими мыслями по поводу ухода из клуба Айртона.

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