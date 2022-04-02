Источник: Педро Роша не вернётся летом в «Спартак»
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По информации Metaratings, футболист не заинтересован в возвращении в Москву. Отмечается, что он хочет остаться на родине.
27-летний форвард присоединился к «Спартаку» в 2017 году. Он провёл за клуб 19 матчей, в которых забил один гол. Большую часть этого времени Роша находился в аренде в бразильских клубах.
Ранее защитник «Спартака» Даниил Хлусевич поделился своими мыслями по поводу ухода из клуба Айртона.