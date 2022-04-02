Хлусевич: не воспринимаю уход Айртона как шанс получать больше практики

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич поделился своими мыслями по поводу ухода из клуба Айртона.

«Воспринимаю ли я уход Лукаса как шанс получать больше практики? Нет, не воспринимаю. Я люблю здоровую конкуренцию, она и сейчас присутствует», — цитирует Хлусевича пресс-служба клуба.

Напомним, что Айртон на правах аренды до лета 2022 года перешёл в бразильский «Фламенго». Бразильский клуб имеет право выкупить контракт футболиста.

2 апреля «Локомотив» примет на своём поле «Спартак». Встреча начнётся в 19:30 мск.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не планирует подписывать Дениса Черышева.