Хлусевич: не воспринимаю уход Айртона как шанс получать больше практики

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Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич поделился своими мыслями по поводу ухода из клуба Айртона.
Хлусевич: не воспринимаю уход Айртона как шанс получать больше практики
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Воспринимаю ли я уход Лукаса как шанс получать больше практики? Нет, не воспринимаю. Я люблю здоровую конкуренцию, она и сейчас присутствует», — цитирует Хлусевича пресс-служба клуба.

Напомним, что Айртон на правах аренды до лета 2022 года перешёл в бразильский «Фламенго». Бразильский клуб имеет право выкупить контракт футболиста. 

2 апреля «Локомотив» примет на своём поле «Спартак». Встреча начнётся в 19:30 мск.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не планирует подписывать Дениса Черышева.

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