Источник: «Спартак» не планирует подписывать Дениса Черышева
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«Спартак» не заинтересован в сотрудничестве с футболистом, который часто травмируется, сообщает РБК. Отмечается, что руководство клуба также не устраивает возраст Черышева.
Напомним, что 31-летий игрок всю карьеру выступает в Испании. В этом сезоне футболист провёл 17 матчей за «Валенсию», забил два мяча и отдал две результативные передачи.
Ранее отец Черышева заявил, что его сын согласится выступать за «Спартак».