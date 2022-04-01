Источник: «Спартак» не планирует подписывать Дениса Черышева

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Московский «Спартак» не планирует подписывать российского полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.
Источник: «Спартак» не планирует подписывать Дениса Черышева
  • Gettyimages.ru
  • © DeFodi Images

«Спартак» не заинтересован в сотрудничестве с футболистом, который часто травмируется, сообщает РБК. Отмечается, что руководство клуба также не устраивает возраст Черышева.

Напомним, что 31-летий игрок всю карьеру выступает в Испании. В этом сезоне футболист провёл 17 матчей за «Валенсию», забил два мяча и отдал две результативные передачи. 

Ранее отец Черышева заявил, что его сын согласится выступать за «Спартак».

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