Отец Черышева заявил, что его сын согласится выступать за «Спартак»

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал о желании видеть своего сына в московском «Спартаке».

«Хочу, чтобы Денис пришёл в «Спартак», с удовольствием играл бы и защищал цвета этого клуба. Будем разговаривать. Хочет ли Денис этого? Думаю, да. Он справится с этим объёмом», — сказал Черышев-старший в эфире «Матч ТВ».

Он отметил, что во время выступления за мадридский «Реал» Черышев играл очень высоко, но не забывал обороняться.

Денис Черышев всю карьеру выступает в Испании. В этом сезоне 31-летний игрок провёл 17 матчей за «Валенсию», забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее Черышев обратился к футболистам сборной России.