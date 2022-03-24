Черышев обратился к футболистам сборной России

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Полузащитник сборной России и испанской «Валенсии» Денис Черышев обратился к национальной команде.
Черышев обратился к футболистам сборной России
  • globallookpress.com
  • © Irina R. Hipolito/Keystone Press Agency

«Парни, всем привет, как вы там? Надеюсь, сборы проходят удачно. Обнимаю вас и до встречи», — сказал Черышев в своём обращении.

Напомним, что с 21 по 27 марта сборная России проводит учебно-тренировочный сбор в Москве. 

24 марта национальная сборная должна была сыграть в стыках чемпионата мира 2022 года с Польшей, однако поляки автоматически вышли в финал стыковых матчей, потому что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.

Ранее Карпин рассказал о задачах национальной команды на мартовском сборе.

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