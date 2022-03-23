Карпин рассказал о задачах национальной команды на мартовском сборе

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о задачах команды на учебно-тренировочный сбор.
Карпин рассказал о задачах национальной команды на мартовском сборе
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Мы не готовимся к конкретному сопернику, вспомнили общие требования, как выходить из обороны. Естественно, теоретических занятий меньше. Обстановка более расслабленная с точки зрения психологии», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Сбор национальной команды проходит с 21 по 27 марта в Москве. Тренировка с молодёжной командой состоится 26 марта.

Напомним, что 24 марта национальная сборная должна была сыграть в стыках чемпионата мира 2022 года с Польшей, однако поляки автоматически вышли в финал стыковых матчей, потому что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.

Ранее Кечинов заявил, что решение РФС подать заявку на проведение ЧЕ по футболу в 2028 и 2032 годах преждевременно.

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