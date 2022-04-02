Пономарёв: «Локомотив» может добиться успеха, а в «Спартак» я уже не верю

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» — «Спартак».

«Спартак» шатает, ушёл Айртон. У «Локомотива» тоже творится непонятно что. Футбол у нас горит синим пламенем. Нужно рассчитывать только на отечественных игроков! Фаворита нет, игры у обеих команд тоже нет. Может быть, «Локомотив» и добьётся успеха. В «Спартак» я уже не верю», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».

2 апреля «Локомотив» примет на своём поле «Спартак». Встреча начнётся в 19:30 мск. Железнодорожники занимают шестую позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. Красно-белые — на девятом месте (27 очков).

Ранее Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак».