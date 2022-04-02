Нигматуллин: не вижу, за счёт чего «Локомотив» может победить «Спартак»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» — «Спартак».

«В этом матче нет явного фаворита. «Спартак» может проиграть сам себе. «Локомотиву» нужно банально забить на один гол больше. Не вижу, за счёт чего железнодорожники могут победить», — цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

2 апреля «Локомотив» примет на своём поле «Спартак». Встреча начнётся в 19:30 мск. Железнодорожники занимают шестую позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. Красно-белые — на девятом месте (27 очков).

Ранее полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался об уходе из команды главного тренера Маркуса Гисдоля.