Нигматуллин: не вижу, за счёт чего «Локомотив» может победить «Спартак»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«В этом матче нет явного фаворита. «Спартак» может проиграть сам себе. «Локомотиву» нужно банально забить на один гол больше. Не вижу, за счёт чего железнодорожники могут победить», — цитирует Нигматуллина «Чемпионат».
2 апреля «Локомотив» примет на своём поле «Спартак». Встреча начнётся в 19:30 мск. Железнодорожники занимают шестую позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. Красно-белые — на девятом месте (27 очков).
Ранее полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался об уходе из команды главного тренера Маркуса Гисдоля.