Баринов — об отъезде Гисдоля: он повёл себя очень некрасиво

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался об уходе из команды главного тренера Маркуса Гисдоля.

«То, как он себя повёл, — это некрасиво, каждый человек поступает так, как хочет. Такие мысли были у меня в первые дни, но потом перестроился и вообще не думал об этом», — цитирует Баринова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, Гисдоль ушёл из «Локомотива» подобным образом потому, что ему так было выгоднее.

«Приехал на тренировку, спросил: «Где главный тренер?» Мне сказали, что он нас покинул. Даже не попрощался с командой. Он мог бы организовать ужин для команды, объяснить ситуацию», — добавил Баринов.

Напомним, что Гисдоль возглавил команду в ноябре 2021 года, сменив на посту Марко Николича. 1 марта стало известно о его отставке.

Ранее тренер «Локомотива» Марвин Комппер поделился ожиданиями от предстоящей игры со «Спартаком» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).