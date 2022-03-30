Тренер «Локомотива» надеется только на победу в московском дерби со «Спартаком»

Тренер «Локомотива» Марвин Комппер рассказал о своих ожиданиях от предстоящей игры со «Спартаком» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак» — сильная команда, с хорошими игроками. В последних играх они показывали не лучшие результаты, и это делает нашего соперника лишь более опасным. Но мы играем дома и других мыслей, кроме победы, не может быть», — сказал Коммпер в интервью пресс-службе клуба.

Также тренер рассказал, что у «Локомотива» есть достаточно времени подготовиться к важной игре. По его словам, команда будет стремиться проявить себя и показать быстрый и чёткий футбол.

«Локомотив» (34 очка) по итогам по итогам 22 туров занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Спартак» (27) располагается на девятой строчке. Лидером чемпионата является петербургский «Зенит» (48).

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится 2 апреля. Игра начнётся в 19:30 мск.

Ранее сообщалось, что бригада арбитра Сергея Карасёва назначена на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Локомотивом» и «Спартаком».