Карасёв рассудит «Локомотив» и «Спартак» в 23-м туре РПЛ

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Бригада арбитра Сергея Карасёва назначена на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Локомотивом» и «Спартаком».
Карасёв рассудит «Локомотив» и «Спартак» в 23-м туре РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Christian Charisius/dpa

Как сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС), работать на линиях будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а резервным рефери назначен Антон Фролов.

Отвечать за работу VAR будет Павел Шадыханов, а его ассистентом станет Алексей Лунёв.

Встреча состоится 2 апреля в Москве на стадионе «РЖД Арена».

Ранее бывший защитник сборной России по футболу Александр Самедов высказался о возможном уходе защитника Лукаса Айртона из московского «Спартака».

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