Карасёв рассудит «Локомотив» и «Спартак» в 23-м туре РПЛ
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Как сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС), работать на линиях будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а резервным рефери назначен Антон Фролов.
Отвечать за работу VAR будет Павел Шадыханов, а его ассистентом станет Алексей Лунёв.
Встреча состоится 2 апреля в Москве на стадионе «РЖД Арена».
Ранее бывший защитник сборной России по футболу Александр Самедов высказался о возможном уходе защитника Лукаса Айртона из московского «Спартака».