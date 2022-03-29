Карасёв рассудит «Локомотив» и «Спартак» в 23-м туре РПЛ

Бригада арбитра Сергея Карасёва назначена на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Локомотивом» и «Спартаком».

Как сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС), работать на линиях будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а резервным рефери назначен Антон Фролов.

Отвечать за работу VAR будет Павел Шадыханов, а его ассистентом станет Алексей Лунёв.

Встреча состоится 2 апреля в Москве на стадионе «РЖД Арена».

Ранее бывший защитник сборной России по футболу Александр Самедов высказался о возможном уходе защитника Лукаса Айртона из московского «Спартака».