Самедов: с уходом Айртона у «Спартака» не возникнет проблем в обороне

Бывший защитник сборной России по футболу Александр Самедов прокомментировал возможный уход защитника Лукаса Айртона из московского «Спартака».

«Если мы говорим про игру в четыре защитника, то это не такая уж большая потеря. Может быть, сейчас в команде нет игрока лучше на левом фланге, но в перспективе это не такая большая проблема», — цитирует Самедова «Спорт-Экспресс».

Вместе с тем он считает, что без 24-летнего бразильца «Спартаку» будет сложно играть в три центральных защитника.

Айртон в сезоне-2021/22 принял участие в 28 матчах и записал на свой счёт один мяч и одну результативную передачу.

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил интерес «Фламенго» к Айртону.

Ранее бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал возможный уход Айртона из столичной команды.