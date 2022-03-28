Самедов: с уходом Айртона у «Спартака» не возникнет проблем в обороне

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Бывший защитник сборной России по футболу Александр Самедов прокомментировал возможный уход защитника Лукаса Айртона из московского «Спартака».
Самедов: с уходом Айртона у «Спартака» не возникнет проблем в обороне
  • Legion-Media
  • © SOPA Images

«Если мы говорим про игру в четыре защитника, то это не такая уж большая потеря. Может быть, сейчас в команде нет игрока лучше на левом фланге, но в перспективе это не такая большая проблема», — цитирует Самедова «Спорт-Экспресс».

Вместе с тем он считает, что без 24-летнего бразильца «Спартаку» будет сложно играть в три центральных защитника. 

Айртон в сезоне-2021/22 принял участие в 28 матчах и записал на свой счёт один мяч и одну результативную передачу.

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил интерес «Фламенго» к Айртону.

Ранее бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал возможный уход Айртона из столичной команды.

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