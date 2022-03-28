В «Спартаке» подтвердили интерес к Айртону со стороны «Фламенго»

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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию об интересе «Фламенго» к защитнику Лукасу Айртону.
В «Спартаке» подтвердили интерес к Айртону со стороны «Фламенго»
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«В «Спартак» действительно обратились по Айртону. Наш клуб находится в контакте с теми, кто заинтересован в услугах футболиста. Пока переговоры далеки от завершения, и на это есть много причин», — цитирует Зеленова Sport24.

По его словам, текущая ситуация в мире заставляет «Спартак» быть гибким и оперативно принимать те решения, которые пошли бы на пользу клубу.

«Ситуация развивается, мы будем информировать, если что-то изменится», — заключил Зеленов.

24-летний бразилец в сезоне-2021/22 принял участие в 28 матчах и записал на свой счёт один мяч и одну результативную передачу.

Ранее бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил шансы «Спартака» в РПЛ.

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