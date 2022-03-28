Канчельскис: конкуренцию «Спартака» с «Зенитом» можно увидеть только во снах
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Главное отличие «Зенита» от «Спартака» — сильные легионеры. Поэтому «Спартак» сейчас — средняя команда. Конкуренцию с «Зенитом» можно увидеть только во снах», — цитирует Канчельскиса Sport24.
При этом он отметил, что московский клуб, несмотря на турнирную таблицу, является самым популярным клубом России.
По итогам 22-го тура РПЛ красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 27 очков.
Ранее Чернов заявил, что в «Спартаке» хочется бороться за высокие позиции.