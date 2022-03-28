Чернов: в «Спартаке» хочется бороться за высокие позиции

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов рассказал, для чего он присоединился к красно-белым.

«У меня всегда было желание бороться за самые высокие места. Мои родители тоже спортсмены, всегда говорили: «Есть только первое место». Поэтому я и решился на переход. В «Спартаке» хочется бороться за высокие позиции, достигать высоких целей», — цитирует Чернова Sport24.

Чернов с 2019 года выступал за самарские «Крылья Советов». В «Спартак» футболист перешёл в феврале. Он является воспитанником ЦСКА.

По итогам 22-го тура РПЛ красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 27 очков.

Ранее агент Ваноли опроверг слухи о возможном уходе из «Спартака» в случае поражения от ЦСКА.