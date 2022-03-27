Агент Ваноли опроверг слухи о возможном уходе из «Спартака» в случае поражения от ЦСКА

Агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы главного тренера московского «Спартака» Паоло Ваноли, отреагировал на информацию о том, что итальянский специалист может покинуть команду в случае поражения от столичного ЦСКА в Кубке России по футболу.

«Эта информация неверна. Почему появляются все эти фейковые новости?» — цитирует Д’Амико «Чемпионат».

Ваноли возглавил «Спартак» этой зимой. Встреча 1/4 финала Кубка России по футболу между «Спартаком» и ЦСКА пройдёт 19 апреля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

Ранее бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой заявил, что работа Ваноли ничем не отличается от бывших наставников красно-белых Руя Витории и Доменико Тедеско.