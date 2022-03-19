Мостовой: работа Ваноли в «Спартаке» ничем не отличается от Витории и прыгающего Тедеско

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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал ничью команды с «Нижним Новгородом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Мостовой: работа Ваноли в «Спартаке» ничем не отличается от Витории и прыгающего Тедеско
  • РИА Новости

«Рассчитывал на победу от «Спартака» — 1:0 или 2:1. В принципе, всё и шло к этому, не будь этого правила с пенальти. Я вообще об этом не знал и не встречал в футболе. Работа Ваноли ничем не отличается от работы Витории и прыгающего Тедеско. Ничего не меняется, результат такой же», — цитирует Мостового Sport24.

По его мнению, все последние тренеры красно-белых приезжают в клуб только ради денег, не отдаются полностью своему делу, а потом спокойно отдыхают. Эксперт также посоветовал команде играть в удовольствие оставшиеся восемь туров, так как, по его мнению, для команды уже неважно, какое место занять в середине таблицы.

«Всё равно везде РПЛ заблокирован. Зато сегодня «Нижний Новгород» увидел, что такое футбол. Пришла куча людей, а что ещё делать? Всё закрыто, хоть на футбол можно сходить», — добавил Мостовой.

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 1:1. «Спартак» набрал 27 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Нижний Новгород» находится на 11-й позиции с 24 очками в активе.

Ранее Ваноли выразил мнение, что «Спартак» прибавляет в игре, несмотря на результаты.

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