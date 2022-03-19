Главный тренер «Спартака» Ваноли: команда растёт, несмотря на результаты

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Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли после ничьей с «Нижним Новгородом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) поделился мнением о неудачных результатах команды.
Главный тренер «Спартака» Ваноли: команда растёт, несмотря на результаты
  • РИА Новости

«Я не справляюсь с работой в «Спартаке»? Нужно понимать, что, кроме результата, есть ещё и другие вещи. Команда растёт, у нас были взлёты и падения. Это касается самой игры», — цитирует Ваноли «Спорт-Экспресс».

По его мнению, нужно ещё много работать, чтобы стать конкурентоспособными в чемпионате. Тренер добавил, что двух месяцев, которые он возглавляет «Спартак», недостаточно, чтобы построить команду.

«Если команда поменяла тренера, значит, и до этого не всё было хорошо», — добавил специалист.

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 1:1. «Спартак» набрал 27 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Нижний Новгород» находится на 11-й позиции с 24 очками в активе.

Ранее сообщалось, что «Спартак» показал худший результат в РПЛ после 22 туров с 2003 года.

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