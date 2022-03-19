«Спартак» показал худший результат в РПЛ после 22 туров с 2003 года

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Московский «Спартак» продемонстрировал наименьшее количество набранных очков по итогам 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) с 2003 года.
«Спартак» показал худший результат в РПЛ после 22 туров с 2003 года
  • РИА Новости

После ничьей с «Нижним Новгородом» (1:1) красно-белые набрали 27 очков и продолжают занимать девятое место в турнирной таблице чемпионата России. 

Меньше на данном этапе национального первенства «Спартак» набирал только в сезоне 2003 года. Тогда в активе команды было 25 очков, а по итогам чемпионата она оказалась на десятом месте, что является худшим результатом клуба в истории.

Ранее главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли выразил мнение, что игроки команды испытывали некоторый страх в первом тайме матча с «Нижним Новгородом».

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