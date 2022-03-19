Ваноли: «Спартак» немного боялся в первом тайме матча с «Нижним Новгородом»

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли оценил игру команды в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом».

«Есть положительный момент в игре — второй тайм. В первом команда немного боялась. Возможно, давило то, что от ребят требовался результат. Но потом получилось исправить игру. Был пенальти, который нам не засчитали. В целом ребята понимают, куда нам надо двигаться», — цитирует Ваноли «Спорт-Экспресс».

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 1:1. «Спартак» набрал 27 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Нижний» находится на 11-й позиции с 24 очками в активе.

Ранее сообщалось, что защитник Айртон после матча с «Нижним Новгородом» покинул стадион на костылях.