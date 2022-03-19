Айртон после матча с «Нижним Новгородом» покидал стадион на костылях

Защитник московского «Спартака» Лукас Айртон покидал стадион после гостевой игры с «Нижним Новгородом» на костылях.

Видео того, как футболист уходит со стадиона на костылях, опубликовано в Telegram-канале «Матч ТВ».

В концовке первого тайма Айртон получил травму после столкновения с игроком «Нижнего Новгорода» Кириллом Гоцуком, который наступил ему на голеностоп. Главный арбитр матча Сергей Иванов не стал наказывать Гоцука за этот эпизод, а бразильца унесли с поля на носилках.

После перерыва вместо Айртона на поле вышел Виктор Мозес.

Встреча завершилась со счётом 1:1.

Ранее главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал эпизод с травмой Айртона в матче с «Нижним Новгородом».