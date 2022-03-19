Айртон после матча с «Нижним Новгородом» покидал стадион на костылях

Короткая ссылка
Защитник московского «Спартака» Лукас Айртон покидал стадион после гостевой игры с «Нижним Новгородом» на костылях.
Айртон после матча с «Нижним Новгородом» покидал стадион на костылях
  • РИА Новости

Видео того, как футболист уходит со стадиона на костылях, опубликовано в Telegram-канале «Матч ТВ».

В концовке первого тайма Айртон получил травму после столкновения с игроком «Нижнего Новгорода» Кириллом Гоцуком, который наступил ему на голеностоп. Главный арбитр матча Сергей Иванов не стал наказывать Гоцука за этот эпизод, а бразильца унесли с поля на носилках.

После перерыва вместо Айртона на поле вышел Виктор Мозес.

Встреча завершилась со счётом 1:1.

Ранее главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал эпизод с травмой Айртона в матче с «Нижним Новгородом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить