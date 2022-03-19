Айртон после матча с «Нижним Новгородом» покидал стадион на костылях
- РИА Новости
Видео того, как футболист уходит со стадиона на костылях, опубликовано в Telegram-канале «Матч ТВ».
В концовке первого тайма Айртон получил травму после столкновения с игроком «Нижнего Новгорода» Кириллом Гоцуком, который наступил ему на голеностоп. Главный арбитр матча Сергей Иванов не стал наказывать Гоцука за этот эпизод, а бразильца унесли с поля на носилках.
После перерыва вместо Айртона на поле вышел Виктор Мозес.
Встреча завершилась со счётом 1:1.
Ранее главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал эпизод с травмой Айртона в матче с «Нижним Новгородом».