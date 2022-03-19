Ваноли прокомментировал эпизод с травмой Айртона в матче с «Нижним Новгородом»

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли поделился мнением о судействе матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом».

«Мне кажется, сегодня арбитр поспешил в моменте с Айртоном, не изучил момент до конца. Хотел бы обратить также внимание на момент с пенальти, там травмированный игрок соперника стоял у штанги», — цитирует Ваноли «Спорт-Экспресс».

При этом он не намерен жаловаться на работу арбитров. Кроме того, тренер подчеркнул, что не снимает с себя ответственности за неудачный результат.

В концовке первого тайма защитник «Спартака» Айртон получил травму после столкновения с игроком «Нижнего Новгорода» Кириллом Гоцуком, который наступил ему на голеностоп. Главный арбитр матча Сергей Иванов не стал наказывать Гоцука за этот эпизод, а бразильца унесли с поля на носилках. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Ранее гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о судействе в матче между «Нижним Новгородом» и «Спартаком».