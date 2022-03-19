Салихова высказалась о судействе в матче между «Нижним Новгородом» и «Спартаком»

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Зарема Салихова, гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о судействе матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом».
Салихова высказалась о судействе в матче между «Нижним Новгородом» и «Спартаком»
  • РИА Новости

«Если бы наш футболист наступил на голеностоп так грубо, то была бы непременно красная. Мартинс ничего ужасного не совершил и получил жёлтую. Фол на Айртоне, естественно, не замечается», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

При этом, по её словам, красно-белые и не ждали другого судейства в этой игре.

«Я уже говорила, что наши игроки не мальчики для массовки. Расширяйте лигу, пусть играет «Зенит» со своими фармами. Посмотрим на посещаемость матчей», — добавила Салихова.

Напомним, что в концовке первого тайма защитник «Спартака» Айртон получил травму после столкновения с игроком «Нижнего Новгорода» Кириллом Гоцуком, который наступил ему на голеностоп. Главный арбитр матча Сергей Иванов не стал наказывать Гоцука за этот эпизод, а бразильца унесли с поля на носилках. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Ранее сообщалось, что «Спартак» сыграл с «Нижним Новгородом» вничью в матче РПЛ.

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