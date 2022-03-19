Салихова высказалась о судействе в матче между «Нижним Новгородом» и «Спартаком»
- РИА Новости
«Если бы наш футболист наступил на голеностоп так грубо, то была бы непременно красная. Мартинс ничего ужасного не совершил и получил жёлтую. Фол на Айртоне, естественно, не замечается», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».
При этом, по её словам, красно-белые и не ждали другого судейства в этой игре.
«Я уже говорила, что наши игроки не мальчики для массовки. Расширяйте лигу, пусть играет «Зенит» со своими фармами. Посмотрим на посещаемость матчей», — добавила Салихова.
Напомним, что в концовке первого тайма защитник «Спартака» Айртон получил травму после столкновения с игроком «Нижнего Новгорода» Кириллом Гоцуком, который наступил ему на голеностоп. Главный арбитр матча Сергей Иванов не стал наказывать Гоцука за этот эпизод, а бразильца унесли с поля на носилках. Встреча завершилась со счётом 1:1.
Ранее сообщалось, что «Спартак» сыграл с «Нижним Новгородом» вничью в матче РПЛ.