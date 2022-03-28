Кавазашвили — о возможном уходе Айртона: это большая потеря для «Спартака»

Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал возможный уход защитника Лукаса Айртона из столичной команды.

«Конечно, большая потеря. Он ведущий защитник «Спартака». Если бы он не хулиганил иногда, то есть не бросал бы иногда пасы, не проявлял бы слишком самостоятельность, не нарушал игровую дисциплину на поле, то был бы класснейшим защитником», — цитирует «Спорт-Экспресс» Кавазашвили.

По его словам, 24-летний бразилец в целом очень хороший и талантливый футболист, который способен в полную силу играть два тайма на своём фланге.

Айртон в сезоне-2021/22 принял участие в 28 матчах и записал на свой счёт один мяч и одну результативную передачу.

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил интерес «Фламенго» к Айртону.

Ранее бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил шансы «Спартака» в РПЛ.