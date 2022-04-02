Булыкин: ажиотаж вокруг даёт небольшое преимущество «Локомотиву» над «Спартаком»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» — «Спартак».

«Ажиотаж вокруг и поддержка своих трибун даёт небольшое преимущество железнодорожникам. Хоть у красно-белых и есть потеря в лице Айртона, считаю, что шансы равны», — цитирует Булыкина РИА Новости.

По его словам, в этом матче не будут решаться задачи по борьбе за высокие места.

«Не знаю, могут ли в «Спартаке» рассмотреть отставку Паоло Ваноли в случае поражения от «Локомотива». Всё будет зависеть от желания руководства», — добавил Булыкин.

Напомним, встреча состоится 2 апреля в 19:30 мск. Железнодорожники занимают шестую позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. Красно-белые — на девятом месте (27 очков).

Ранее бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — «Спартак».