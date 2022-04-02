На матче «Локомотив» — «Спартак» из-за погоды не будет офсайдных линий VAR

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На матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» — «Спартак», который состоится 2 апреля в 19:30 мск, не будет работать технология определения офсайда в связи со сложными погодными условиями.
На матче «Локомотив» — «Спартак» из-за погоды не будет офсайдных линий VAR
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Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС). 

Отмечается, что службам стадиона не удалось нанести разметку на поле, поэтому проведение калибровки офсайдных линий на стадионе железнодорожников невозможно, но основной функционал системы VAR будет работать в штатном режиме.

Напомним, что железнодорожники занимают шестую позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. Красно-белые — на девятом месте (27 очков).

Ранее бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак».

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