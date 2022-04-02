«Локомотив» вырвал победу над «Спартаком» в матче РПЛ благодаря голу на 85-й минуте
- РИА Новости
Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. При этом из-за снегопада игра состоялась на час позже изначально запланированного времени.
Единственный мяч на 85-й минуте забил Вильсон Изидор.
На 42-й минуте Промес из офсайда поразил ворота железнодорожников. Сперва арбитр Сергей Карасёв засчитал гол, но ассистенты VAR всё-таки ему подсказали, что голландец находился в положении вне игры, после чего взятие ворот было отменено.
«Локомотив» набрал 37 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Спартак» (27) находится на десятой строчке.
Ранее сообщалось, что судья Игорь Федотов выразил мнение, что гол нападающего «Спартака» Квинси Промеса в матче с «Локомотивом» нельзя было отменять.