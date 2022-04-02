Судья Федотов считает, что гол Промеса в матче с «Локомотивом» нельзя было отменять

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Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с отменённым из-за офсайда голом нападающего «Спартака» Квинси Промеса в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».
Судья Федотов считает, что гол Промеса в матче с «Локомотивом» нельзя было отменять
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Промес действительно был в офсайде, и если бы на матче работала технология определения офсайда, то его стоило бы отменить. Но в протоколе VAR не сказано, что судьи могут отменять гол на глаз. Этого просто нет! Они посмотрели и отменили без линий, скорее всего, это нарушение протокола», — цитирует Федотова «Чемпионат».

По его мнению, в данной ситуации видеоассистенты не имели права принимать никаких решений.

«Это нарушение протокола VAR!» — подчеркнул эксперт.

На 42-й минуте Промес из офсайда поразил ворота железнодорожников. Сперва арбитр Сергей Карасёв засчитал гол, но ассистенты VAR всё-таки ему подсказали, что голландец находился в положении вне игры, после чего взятие ворот было отменено. Однако перед игрой появилась информация, что во время встречи не будут работать линии определения офсайда VAR.

Ранее сообщалось, что капитан «Спартака» Георгий Джикия был заменён из-за травмы во время матча с «Локомотивом».

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