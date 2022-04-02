Джикия был заменён из-за травмы во время матча с «Локомотивом»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия получил травму в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».

Джикия получил повреждение в первом тайме, однако всё равно вышел на вторую половину игры. Тем не менее тренерский штаб решил заменить капитана. В итоге на 53-й минуте хромающий Джикия покинул поле, а вместо него вышел Самуэль Жиго.

Встреча проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Игра из-за сильного снегопада была отложена на час, но всё же состоялась.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка. «Спартак» — на девятой строчке (27 очков).

Ранее сообщалось, что «Локомотив» и «Спартак» не забили друг другу в первом тайме матча 23-го тура РПЛ.