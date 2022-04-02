«Локомотив» и «Спартак» не забили друг другу в первом тайме матча 23-го тура РПЛ
- РИА Новости
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В первой половине игры команды не сумели забить и ушли на перерыв при счёте 0:0.
При этом на 42-й минуте нападающий красно-белых Квинси Промес из офсайда поразил ворота железнодорожников. Сперва арбитр Сергей Карасёв засчитал гол, но ассистенты VAR всё-таки ему подсказали, что голландец находился в положении вне игры, после чего взятие ворот было отменено.
Встреча проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Игра из-за сильного снегопада была отложена на час, но всё же состоялась.
«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка. «Спартак» — на девятой строчке (27 очков).
Ранее жена владельца «Спартака» Зарема Салихова раскритиковала решение о проведении матча с «Локомотивом».