«Локомотив» и «Спартак» не забили друг другу в первом тайме матча 23-го тура РПЛ

Завершился первый тайм матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Локомотивом» и «Спартаком».

В первой половине игры команды не сумели забить и ушли на перерыв при счёте 0:0.

При этом на 42-й минуте нападающий красно-белых Квинси Промес из офсайда поразил ворота железнодорожников. Сперва арбитр Сергей Карасёв засчитал гол, но ассистенты VAR всё-таки ему подсказали, что голландец находился в положении вне игры, после чего взятие ворот было отменено.

Встреча проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Игра из-за сильного снегопада была отложена на час, но всё же состоялась.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка. «Спартак» — на девятой строчке (27 очков).

Ранее жена владельца «Спартака» Зарема Салихова раскритиковала решение о проведении матча с «Локомотивом».